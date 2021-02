DJ Auf Schenkungen werden in Deutschland kaum Steuern bezahlt - Bericht

BERLIN (Dow Jones)--Im Jahr 2019 sind in Deutschland 35,6 Milliarden Euro verschenkt worden - in vielen Fällen steuerfrei. Vererbt wurden dagegen Vermögen in Höhe von 33,8 Milliarden Euro, wie eine Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage von Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch zeigt, über die die Funke-Zeitungen berichten. Auf die insgesamt 69,4 Milliarden Euro wurden 7,1 Milliarden Euro an Erbschaft- und Schenkungsteuer gezahlt.

Bei der Schenkungsteuer lag die faktische Besteuerung bei 3,3 Prozent, bei der Erbschaftsteuer bei 17,5 Prozent. Laut dem Bericht wurden sehr hohe Vermögen eher verschenkt und blieben so steuerfrei. In 35 Fällen wurden zum Beispiel jeweils mehr als 100 Millionen Euro mit einem Gesamtvermögen von 8,7 Milliarden Euro übertragen, aber nur in fünf Fällen setzte der Fiskus eine Steuer fest. Das bedeutete in der Praxis: Auf die übertragenen 8,7 Milliarden Euro wurden nur rund 13 Millionen Euro Steuern gezahlt.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2021 03:28 ET (08:28 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.