Der Impfstoff-Produzent Moderna will seine Produktionskapazitäten zur Herstellung des Coronavirus-Impfstoffes weiter ausbauen. So peilt man für das nächste Jahr eine Kapazität von jährlich 1,4 Milliarden Impfdosen an. Bislang plant man in diesem Jahr mit 600 Millionen Dosen, die allerdings in einem ersten Schritt um 100 Millionen Dosen ausgebaut werden könnten, ...

