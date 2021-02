Der Finanzdienstleister MLP (ISIN: DE0006569908) schlägt für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Steigerung der Dividende auf 23 Cent (Vorjahr: 21 Cent) vor. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses in Höhe von 6,33 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,63 Prozent. Die Ausschüttungsquote liegt mit 58 Prozent des Konzernergebnisses in der Mitte des angekündigten Rahmens. Die Hauptversammlung findet am 24. Juni 2021 ...

