FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 25.02.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 9100 (9600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 8385 (9100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 38 (32) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1150 (1000) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RECKITT BENCKISER TO 'HOLD' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 5950 (5845) P - JPMORGAN RAISES INCHCAPE PRICE TARGET TO 798 (773) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1406 (1290) PENCE - 'OVERW.' - LIBERUM INITIATES M&C SAATCHI WITH 'BUY' - TARGET 210 PENCE - LIBERUM INITIATES MEDICA GROUP WITH 'BUY' - TARGET 200 PENCE - LIBERUM RAISES GENUS PRICE TARGET TO 5450 (4760) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES MORGAN SINDALL PRICE TARGET TO 1700 (1600) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES RICARDO PRICE TARGET TO 550 (525) PENCE - 'BUY' - SOCGEN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 47 (42) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 8300 (8600) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ASTRAZENECA TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 8000 (7500) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

