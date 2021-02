AIXTRON ist heute im Bullenmodus. Immerhin verzeichnet der Kurs aktuell ein Plus von rund vierzehn Prozent. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Beginnt dadurch nun ein neuer Siegeszug oder ist das nur ein kurzes Aufbäumen?

Download-Tipp: Pünktlich zum anstehenden Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2021 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport ...

Den vollständigen Artikel lesen ...