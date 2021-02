Erfurt (ots) - In der neuen Animationsserie "Leo da Vinci" (HR) erlebt man das Universalgenie als Fünfzehnjährigen mit vielen erfinderischen Ideen und Tatendrang - das verspricht Unterhaltung für die ganze Familie. KiKA zeigt die 52 Folgen der deutsch-italienischen Koproduktion ab dem 1. März täglich um 19:00 Uhr. Bereits ab 27. Februar um 19:00 Uhr gibt es die Abenteuer im KiKA-Player sowie auf kika.de.Im Jahre 1470 wird Florenz von der Familie der Medici regiert. In der italienischen Metropole studiert der junge Leonardo da Vinci Malerei und tüftelt in seinem Geheimlabor an neuen Erfindungen. Hier legt er den Grundstein für seinen späteren Ruhm. Ihm zur Seite stehen Lisa, die sich um die Pferde im Palast kümmert, und Lollo, der eine Anstellung als Koch gefunden hat. Mit seinen Erfindungen hilft Leo den Medici, als ein geheimnisvoller Verschwörer mit Hilfe einer Bande gestrandeter Piraten Überfälle auf den Palast plant.Die deutsch-italienische CGI-Serie "Leo da Vinci", die auf dem preisgekrönten Animationsfilm "Leo da Vinci - Mission Mona Lisa" (HR) basiert, wurde von Grupo Alcuni Italien produziert. Die redaktionelle Verantwortung tragen Patricia Vasapollo und Jens Opatz vom Hessischen Rundfunk.Informationen zu den einzelnen Folgen sowie Fotos finden Sie unter kommunikation.kika.de. Registrierte Nutzer*innen finden hier eine Folge zur Ansicht. In kurzen Clips werden die Protagonist*innen der Serie auf kika.de vorgestellt.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4848080