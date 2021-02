Corona-Pandemie und Lockdowns in der DACH-Region haben zu einem explosionsartigen Anstieg der Angriffe auf das Protokoll geführt.Jena - Cyberkriminelle haben es in der Schweiz, Deutschland und Österreich massiv auf Arbeitnehmer und Unternehmen im Home-Office abgesehen. Allein im Dezember 2020 registrierte der europäische IT-Sicherheitshersteller ESET in diesen drei Ländern durchschnittlich 14,3 Millionen Angriffe täglich auf das Remote-Desktop-Protocol (kurz: RDP). Im Januar waren es noch lediglich 310'000.

Den vollständigen Artikel lesen ...