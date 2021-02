Linz (www.anleihencheck.de) - Die Bestätigung des geldpolitischen Kurses der US-Notenbank in Person von FED-Chef Jerome Powell lässt viele Marktteilnehmer ratlos zurück, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Er habe erneut bekräftigt, dass die US-Zinsen noch lange niedrig bleiben würden - so lange bis ein nachhaltiger Aufschwung der US-Wirtschaft erkennbar sei. Doch der Zinsmarkt scheine dem FED-Präsidenten nicht zu trauen, da die langen Zinssätze aufgrund Inflationssorgen steigen würden. Die FX-Händler seien gespalten, ob sie nun US-Dollar kaufen oder verkaufen sollten. Das halte EUR/USD noch zwischen 1,2000 und 1,2190 gefangen. Der Widerstand betrage 1,2270. (25.02.2021/alc/a/a) ...

