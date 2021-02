DJ MARKT USA/Kaum verändert - US-Daten weisen Richtung - Gamestop im Blick

Eine wenig veränderte Eröffnung deutet sich aktuell an der Wall Street für Donnerstag an. Ausreißer ist indes die durch Spekulation hochvolatile Aktie von gamestop. Die endgültige Richtung des Gesamtmarkts dürften die vorbörslich anstehenden US-Konjunkturdaten liefern. Dazu gehören das BIP für das vierte Quartal in zweiter Lesung, die wöchentlichen Erstanträge sowie der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter für Januar.

Aktuell zeigt sich der Future auf den S&P-500 wenig verändert. Am Vortag hatte der Dow-Jones-Index ein Rekordhoch markiert und erstmals die Marke von 32.000 Punkten übersprungen. Auslöser waren die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell, der erneut betonte, dass die Politik der niedrigen Zinsen noch lange Zeit fortgesetzt wird.

Daneben dominiert weiter die Berichtssaison. Die Nvidia-Aktie verliert vorbörslich knapp 2 Prozent. Das Unternehmen hatte starke Ergebnisse für das vierte Quartal vorgelegt. Grund für das Minus dürften allerdings Gewinnmitnahmen sein, heißt es. Der Kurs hat sich innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt.

Wieder in den Fokus gerückt ist die Gamestop-Aktie. Nachdem die Papiere am Vortag an der Wall Street um 103 Prozent in die Höhe geschossen waren, geht es vor der Startglocke um weitere 57 Prozent nach oben. Gamestop hatte nachbörslich mitgeteilt, dass der Finanzchef zum 26. März das Unternehmen verlassen werde und erklärt, dass dies nichts mit Meinungsverschiedenheiten zu tun habe. Der Internetseite Business Insider zufolge wurde der Finanzchef jedoch auf Druck von Investoren vor die Tür gesetzt, vor allem des Aktionärs Ryan Cohen, der seit kurzem im Verwaltungsrat sitzt.

