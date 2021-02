NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Eni von 8,60 auf 9,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Quartalszahlen der Ölkonzerne hätten generell enttäuscht, der Sektor sei aber nach wie vor attraktiv bewertet, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie./ajx/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2021 / 01:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2021 / 01:24 / ET

