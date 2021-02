Köln (ots) - Ob die perfekte Flechtfrisur oder das glamouröse Abend-Make-up, die selbstgemachte Bratwurst, die ausgefallene Mottotorte, eine neue Gartenbank oder die neuesten Tanzmoves - Video-Tutorials sind mehr als nur der Hype der Stunde. Mit großem Enthusiasmus gehen auch Hunderttausende Menschen aus NRW jeden Tag ins Netz, um per Video-Anleitung Dinge zu lernen, die sie noch nie gemacht haben. Wie unterhaltsam und lehrreich das ist, zeigt der WDR in der neuen Sendung "Das kann ich auch! Die Tutorial-Show".Ab 16. April stellen sich freitags um 21 Uhr Zweier-Teams aus NRW - von Ehepaaren über beste Freund*innen bis hin zu Zwillingen - in jeder Sendung fünf neuen Herausforderungen und einem spannenden Wettbewerb. Natürlich sind alle davon überzeugt, die Challenges aus dem Netz am besten zu bewältigen, aber wer hat objektiv die Nase vorn?Off-Sprecher der Show ist Comedy-Autor Peter Rütten."Das kann ich auch! Die Tutorial-Show" ist eine Produktion der M.E. Works GmbH im Auftrag des WDR (Redaktion Leona Frommelt).Sendetermine: 16.4., 23.4., 30.4.2021 jeweils von 21 bis 21.45 Uhr im WDR FernsehenFotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:WDRKommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4848280