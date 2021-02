(shareribs.com) Frankfurt / Chicago 25.02.2021 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigen sich im elektronischen Handel teils deutlich fester. Die Aktienmärkte können nach der gestrigen Erholung in den USA zulegen. Der DAX bleibt schwach. Im gestrigen Handel kletterten Mais und Sojabohnen deutlich, gestützt von Berichten über Ernteverzögerungen in Brasilien. Diese könnten die Exporte von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...