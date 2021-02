DJ Heil fordert gesetzlichen Tarifvertrag in der Altenpflege

BERLIN (Dow Jones)--Nach dem Nein der Wohlfahrtsorganisation Caritas zu einem allgemeinverbindlichen Tarifvertrag in der Altenpflege setzt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) auf eine gesetzliche Regelung. Dazu forderte er Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf, "jetzt endlich einen Gesetzentwurf vorzulegen, der die Refinanzierung der Leistung aus der Pflegeversicherung konsequent an das Vorhandensein von Tarifverträgen bindet".

Spahn hatte Eckpunkte dazu bereits im November vorgelegt. Daraus müsse "zügig" und noch in dieser Legislaturperiode ein Gesetz werden, betonte Heil. Er selbst will dazu die Pflege-Mindestlohnkommission einzuberufen, um eine Erhöhung der Mindestlohnstufen zu erreichen. Gerade mit Blick auf die Corona-Pandemie hätten Pflegekräfte mehr verdient als Mindestlöhne. Das Votum der Caritas nannte der SPD-Minister "bitter", "kurzsichtig mit Blick auf Profitlogiken" und "unverantwortlich".

Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des römisch-katholischen Wohlfahrtsverbandes hatte sich in ihrer Sitzung am Donnerstag gegen Heils Projekt gestellt. Konkret wurde der Antrag des Arbeitgeberverbands BVAP und der Gewerkschaft Verdi an das Bundesarbeitsministerium abgelehnt, den zwischen ihnen abgeschlossenen Tarifvertrag für die Altenpflege für allgemeinverbindlich zu erklären. Die kirchlichen Arbeitgeber müssen einen solchen Schritt grundsätzlich unterstützen.

Heil betonte, es gebe noch die Chance für eine Einigung, sollte die evangelische Diakonie am morgigen Freitag zu einem anderen Votum kommen. Dann müssten neue Gespräche zwischen den Tarifparteien aufgenommen werden.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2021 08:00 ET (13:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.