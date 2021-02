Am Donnerstagmorgen legten einige DAX-Konzerne ihre Jahresbilanzen vor. Die Ergebnisse fallen durchaus gemischt aus - folglich notiert der deutsche Leitindex auch ohne klare Tendenz nahezu unverändert bei 13.960 Punkten. Die Aktionärskultur in Deutschland scheint indes voran zu kommen; so sind seit 2020 so viele Aktionäre im Land wie seit 20 Jahren nicht mehr, wie das Deutsche Aktieninstitut (DAI) am Morgen verkündete - eine Nachricht, die uns sehr freut! Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter ...

