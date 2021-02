München (www.fondscheck.de) - Nachdem der Merck Finck Stiftungsfonds UI (ISIN DE0008483983/ WKN 848398) von der Ratingagentur Morningstar erst vor einem halben Jahr mit fünf Sternen die beste Bewertung in der Kategorie "Defensive Mischfonds" erhalten hat, kommt nun eine weitere Auszeichnung hinzu, so Merck Finck in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...