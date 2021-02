An der Wall Street zeichnet sich am Donnerstag ein schwächerer Handelsauftakt ab, nachdem die Aktienmärkte tags zuvor noch kräftig hatten zulegen können. Die Stimmung verbesserte sich angesicht eines deutlichen Rückgangs bei den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe nur unwesentlich. Im Fokus der Investoren stehen erneut die Aktien von Gamestop, die nach einer 104-Prozent-Rallye zur Wochenmitte heute erneut in die Höhe schießen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

