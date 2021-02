DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 26. Februar (vorläufige Fassung)

=== *** 00:50 JP/Industrieproduktion Januar *** 06:30 CH/Lafargeholcim Ltd, Jahresergebnis, Jona *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Jahresergebnis (09:00 virtuelle BI-PK), Bonn *** 07:00 DE/BASF SE, ausführliches Jahresergebnis (09:00 Presse- Telefonkonferenz; 11:00 Analysten-Telefonkonferenz), Ludwigshafen *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Jahresergebnis, Wien *** 07:50 FR/Engie SA, Jahresergebnis, Paris *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Januar Importpreise PROGNOSE: +0,9% gg Vm/-1,7% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/-3,4% gg Vj 08:00 DE/Brain Biotechnology Research and Information Network AG, Ergebnis 1Q, Zwingenberg 08:00 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 1Q (11:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Jahresergebnis, Madrid *** 08:30 ES/Amadeus IT Group SA, Jahresergebnis, Madrid *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Februar (vorläufig) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+0,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+0,8% gg Vj *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Januar 08:45 FR/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) *** 09:00 EU/Abschluss Sondergipfel (per Videokonferenz) der Staats- und Regierungschefs (seit 25.2.) *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Februar (vorläufig) HVPI PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,4% gg Vj *** 09:00 CH/BIP 4Q PROGNOSE: +0,5% gg Vq 3. Quartal: +7,2% gg Vq *** 09:30 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei der Jahreskonferenz des European Fiscal Board *** 10:15 DE/Bundesgesundheitsminister Spahn und RKI-Präsident Wieler, PK zur Corona-Lage im Lockdown, Berlin 11:00 DE/Bertrandt AG, Online-HV 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Januar Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +2,5% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +9,5% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Februar PROGNOSE: 61,0 zuvor: 63,8 *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Februar (2. Umfrage) PROGNOSE: 76,8 1. Umfrage: 76,2 zuvor: 79,0 *** - IT/G20, Videokonferenz der Finanzminister und Notenbankgouverneure *** - DE/Volkswagen AG (VW), Jahresergebnis, Wolfsburg - NL/Steinhoff International Holdings NV, Jahresergebnis, Amsterdam - EU/Ratingüberprüfungen für Frankreich (Moody's), Dänemark (Fitch und S&P), EFSF (Moody's), ESM (Moody's), Irland (Fitch) ===

