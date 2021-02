München/Paris (ots) - Zelros (https://www.zelros.com/?lang=de), die erste KI-basierte Plattform zur Prozessoptimierung des Versicherungsvertriebs, gibt den erfolgreichen Abschluss einer Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 11 Millionen US-Dollar bekannt . Damit erhöht sich die bisherige Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf 16,5 Millionen US-Dollar. Angeführt wurde die Runde von dem im Silicon Valley ansässigen Investor BGV (https://benhamouglobalventures.com/). Des Weiteren beteiligten sich ISAI Cap Venture (https://www.isai.fr/isai-cap-venture) und Plug and Play (https://www.plugandplaytechcenter.com/) sowie die bestehenden Investoren HI INOV (https://www.hiinov.com/en/), 42CAP (https://www.42cap.com/) und astorya.vc an der Finanzierungsrunde.Investition in die Zukunft des VersicherungswesensDie von dem französischen KI-Unternehmen Zelros bereitgestellte Plattform bietet Versicherten Bancassurance-Unternehmen und Versicherern die Möglichkeit, Produkte und Services besser und effizienter anzubieten. Durch den Einsatz von intelligenten Algorithmen optimiert sich die Plattform dabei kontinuierlich selbst. So profitieren Versicherungsberater von besseren, datenbasierten Entscheidungsgrundlagen und Teilautomatisierung beim Verkauf und Underwriting-Prozessen. Dies ermöglicht dem Versicherer seinen Kunden eine automatisierte Antragstellung anzubieten. Durch den Einsatz von Zelros werden Versicherer somit zukunftssicher: Etablierte Branchenführer können dadurch mit wachstumsstarken, technologiebasierten InsurTechs ebenso wie mit Tech-Giganten, die zunehmend in diesem Feld investieren, konkurrieren.Internationale Skalierung: Wachstum in Deutschland, Expansion in die USAZelros nutzt die zusätzliche Investition unter anderem, um das Wachstum auf dem deutschen Markt voranzutreiben. So ist es Ziel, das deutsche Team auf über zehn Mitarbeiter zu wachsen, sowie das Produkt kontinuierlich auf die spezifischen Marktbedürfnisse in Deutschland anzupassen, beispielsweise durch spezielle deutsche Dokumente und Stimm-Erkennung.Zudem wird das Investment genutzt, um auch die weiteren Aktivitäten in Europa zu skalieren und nach Nordamerika zu expandieren, um die Position von Zelros im InsurTech-Bereich weiter zu stärken. "Die digitale Transformation verändert die Art, wie Unternehmen arbeiten, grundlegend. Mit Investments im InsurTech-Bereich, die im Jahr 2020 ein Rekordhoch von 7,1 Milliarden Dollar erreicht haben, ist die Versicherungsbranche keine Ausnahme", so Christophe Bourguignat, Co-Founder und CEO von Zelros. "Bei Zelros konzentrieren wir uns voll auf die Entwicklung von KI-gesteuerter Technologie, um die Versicherungsbranche zu verbessern und zu transformieren. Unser Ziel ist es, Versicherungsunternehmen bei ihrer Entwicklung hin zu technologieorientierten Unternehmen optimal zu unterstützen. Die finanziellen Ressourcen von BGV, Capgemini und all unseren Investoren helfen uns, diese Mission zu erfüllen."Auf Erfolgskurs: Dreistelliges Umsatzwachstum, Erschließung zwei neuer MärkteNach einer Seed-Finanzierung in Höhe von 5,5 Millionen US-Dollar im Jahr 2018 konnte Zelros in zwei aufeinanderfolgenden Jahren ein dreistelliges Umsatzwachstum verzeichnen, seine Aktivitäten auf drei Länder ausweiten und sein Team um über 350 Prozent, auf insgesamt 50 Mitarbeiter, vergrößern. Allein im Jahr 2020 hat die Software von Zelros über 20 Millionen Anfragen geprüft und über zwei Millionen personalisierte Empfehlungen ausgesprochen.Das Unternehmen arbeitet derzeit mit 15 der führenden Versicherungsanbieter in Europa zusammen, darunter BPCE, AXA, Crédit Agricole, La Banque Postale, MAIF, AssurOne und +Simple. Die Geschäftsbereiche reichen von Schadens- und Unfallversicherung bis zur Lebensversicherung. Außerdem kooperiert Zelros eng mit Versicherungsaufsichtsbehörden, um die Nutzung von fairer und transparenter KI zu fördern. Darüber hinaus hat Zelros einen eigenen, offenen Standard (https://www.zelros.com/2019/01/21/an-open-standard-for-ethical-enterprise-grade-ai/) für ethische, unternehmensgerechte KI veröffentlicht, um den Weg in diesem Bereich zu ebnen."Zelros nutzt KI, um die traditionellen Standards der Versicherungsbranche zu optimieren und den Kunden einen direkten Nutzen sowie einen höheren ROI zu bieten. Die Lösung hilft Versicherungsfachleuten, effizienter zu arbeiten und integriert sich nahtlos in bestehende Prozesse - bietet dabei jedoch jederzeit Transparenz über die Empfehlungen. Das ist genau das, wonach wir bei den Enterprise 4.0-Startups, in die wir investieren, suchen", sagt Eric Buatois, General Partner bei BGV. "Die besondere Expertise von BGV besteht darin, die besten Start-ups in Hubs außerhalb des Silicon Valleys zu finden und ihnen zu helfen, global zu skalieren. Wir freuen uns sehr, mit Zelros zusammenzuarbeiten, um ihr Geschäft in Europa, Nordamerika und darüber hinaus weiter aufzubauen."Über Zelros:Zelros ist ein internationales IT-Unternehmen mit Hauptsitz in Frankreich und Anbieter einer auf künstlicher Intelligenz basierenden B2B-Software speziell für Versicherungsunternehmen. Die Software-Lösung, Zelros for Distribution, trainiert sich durch maschinelles Lernen kontinuierlich selbst und ermöglicht es Versicherungsunternehmen, ihren Vertrieb und die Customer Journey zu verbessern. Durch Zelros können Versicherer eine nahtlose und personalisierte Kundenerfahrung anbieten. Dies umfasst den Abschluss von Versicherungsleistungen ebenso wie den Service für die Bestandskunden. Zelros' Dienstleistungen werden von namhaften internationalen Versicherungsunternehmen eingesetzt, darunter BPCE, AXA, Crédit Agricole, MAIF, La Banque Postale, AssurOne and +Simple.