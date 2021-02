EQS Group-News: house of coaching / Schlagwort(e): Sonstiges

house of coaching: Schweizer Digitalisierungs-Coach wird als 'Expertin 2020' ausgezeichnet



25.02.2021 / 16:00



Schweizer Digitalisierungs-Coach wird als "Expertin 2020" ausgezeichnet

Das eigene Business mit der SoulMessage intuitiv führen - sie lernte es von ihrem Polizeihund Zürich, 25.02.2021

Die erfahrene Speakerin und Unternehmerin Chantal Perrinjaquet wirkt gemeinsam mit 25 weiteren europaweit angesehenen Coaches im Buch "Die Experten Formel 2020" mit. In ihrem Kapitel beschreibt sie, wie sich Digitalisierung und Energiearbeit bestmöglich miteinander vereinen lassen und warum das ihrer Ansicht nach ein "Muss" für eine sich neu formende Wirtschaft ist. Gleichzeitig liefert sie wertvolle Tipps zur Anwendung der Intuition im Business als schnelles und zuverlässiges Mittel für Entscheidungen. Die Erfolgsformel moderner Unternehmen

Nicht nur als erfahrenes Medium, sondern auch als erfolgreicher Business-Coach weiss Chantal Perrinjaquet, worauf es ankommt, um ein modernes Online-Unternehmen zu führen. Sie ist begeistert von digitalen Maßnahmen im Geschäft, die nicht nur interne Prozessabläufe entspannend automatisieren, sondern auch die Kundengewinnung für alle Beteiligten massiv erleichtern. Die neue Zeitqualität lädt in ein Fülledenken ein, was eine komplett andere Denkstruktur in unserem Gehirn voraussetzt und alle Beteiligten berücksichtigt: die Chefin, das Team sowie potentielle, aktive und ehemalige Kunden. Perrinjaquet zufolge basiert Erfolg zu über 80 % auf dem Mindset. Und auf der Fähigkeit, zu "beobachten, anstatt zu urteilen", intuitiv schnell zu handeln und die Potentiale aller Beteiligten clever einzusetzen. Ihre Leadership-Erfahrung begann mit ihrem Polizeihund

Die gebürtige Schweizerin wollte zwar schon früh Unternehmerin werden. Doch nach ihrem Wirtschaftsstudium war sie zunächst noch angestellt und erlernte weitere Berufe, z. B. Hundeführerin bei der Stadtpolizei Zürich. "Die Verbindung zu den Hunden öffnete mir die Augen für eine tiefere Sichtweise zum Thema Leadership. Eigentlich sollten die Hunde von mir lernen - doch ich lernte von ihnen", erinnert sich die Unternehmerin. Die Vierbeiner zeigten ihr nicht nur, in welch beeindruckender Form die Natur Leadership umsetzt - ein Phänomen, das auch bei Menschen hervorragend funktioniert -, sondern auch, wie sich energetische Verbundenheit für eine exzellente, superschnelle Kommunikation nutzen lässt. Es folgte eine mehrjährige Ausbildung zum professionellen Medium sowie anschliessend zum Business-Coach für Leadership, Verkauf und persönliche Entwicklung im Business bei Dale Carnegie Training Schweiz. Heute zählt Chantal Perrinjaquet zu den bekanntesten Business-Coaches im deutschsprachigen Raum. Mit ihren Büchern, Onlinekursen und Programmen hilft sie Unternehmerinnen, ihren wahren Lebenssinn in ihrem Herzensgeschäft zu leben, ihr Geschäft zu digitalisieren und damit für sich, die Teams und die Kunden mehr Lebensqualität zu generieren. Die Antwort auf "Warum digitalisieren? "

Entscheidend für eine erfolgreiche Zukunft ist nicht das "ob" der Digitalisierung, sondern das "wie". Chantal Perrinjaquet beschreibt dies folgendermaßen: "Sind Prozesse und Strukturen einmal digital automatisiert, sind die Abläufe wie auch das Know-how in der Firma gesichert. Es entspannt enorm zu wissen, dass ,die Dinge laufen' - auch ständige persönliche Betreuung der Unternehmerin. Dies mit energetischer Arbeit im zwischenmenschlichen Bereich zu kombinieren ist meiner Meinung nach unverzichtbar für eine moderne Unternehmensführung." Dabei bezeichnet sie den individuellen Einsatz von Wissen und Können sowie die persönliche Freiheit und Selbstbestimmung aller Beteiligten als wichtige Faktoren des Erfolgs in der neuen Zeit.



Das Hauptproblem ihrer Kunden schildert der Business-Coach aus Meisterschwanden so: "Erfolgreiche Unternehmerinnen gehen oft mit viel Fleiss, Disziplin und harter Arbeit ihrem Herzenswunsch der Selbstständigkeit nach - vergessen aber dabei oft sich selbst. Die neue Zeit fordert jedoch das ganzheitliche Einbringen aller Beteiligten. Nur Menschen, denen es rundum gut geht, können exzellente Resultate erbringen." Dass dies nicht nur neue Handlungsweisen, sondern auch eine neue Denkweise bedingt, ist für Chantal Perrinjaquet die logische Konsequenz daraus und durchaus machbar. Deshalb möchte sie helfen, den tatsächlichen Zweck des Lebens gekoppelt mit neuesten digitalen Methoden ins Geschäft zu integrieren. "Der Fokus gilt nicht mehr nur einem positiven Geschäftsergebnis, sondern ebenso dem ausgeglichenen Wohlbefinden aller Beteiligten. Und ja, heutzutage ist dies möglich." Das bedeutet: innehalten, abschalten, sich mit der persönlichen SoulMessage verbinden. Handeln zum Wohle aller, ohne sich zu verzetteln. Für Chantal Perrinjaquet ein seit vielen Jahren vitalisierendes Ritual. Diese innere Führung ist Teil ihres Erfolgsrezepts und für ihre Kundinnen von zentraler Bedeutung. So können auch Sie Ihr Mindset upgraden und Ihr Geschäft modernisieren

Ein neuer Ansatz offenbart neue Wege, um ausgetretene Pfade zu verlassen. Wenn Sie bereit sind, sich für Veränderungen im Geschäft zu öffnen, könnte dies für den Erfolg Ihrer Geschäfte aufs nächste Level bedeuten. Das aktuelle Sonderangebot der Schweizerin setzt genau dort an. In einer persönlichen Intensivsession erarbeitet Perrinjaquet zusammen mit Ihnen eine genau auf Sie und Ihr Unternehmen maßgeschneiderte, moderne Strategie. Den sogenannten "Business-Blueprint", den Sie dadurch erhalten, können Sie im Anschluss als individuelle Schritt-für-Schritt Anleitung nutzen. Nähere Informationen sowie die Buchungsmöglichkeit erhalten Sie unter https://house-of-coaching.ch/arbeite-mit-mir/. Lernen Sie, Ihrem Seelenruf nach mehr Sinn in Ihren Geschäften zu folgen, und kombinieren Sie dieses Fülle-Konzept mit den neuesten technischen Innovationen! Ihr nächstes Level wartet auf Sie. Pressekontakt

sekretariat@house-of-coaching-ch

Alexandra Schwekendiek

