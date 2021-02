Die wichtigsten Aktienindizes handeln am Donnerstag kaum verändert - Die Finanzwerte legen aufgrund steigender Renditen von Staatsanleihen weiter kräftig zu - Der S&P 500 Technology Index zeigt nach der Eröffnungsglocke eine Underperformance - Die wichtigsten Indizes an der Wall Street haben am Donnerstag kaum verändert eröffnet und scheinen Mühe ...

