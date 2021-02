An der Wall Street haben am Donnerstag die Pessimisten wieder die Oberhand gewonnen.New York - An der Wall Street haben am Donnerstag die Pessimisten wieder die Oberhand gewonnen. Nach den Kursanstiegen zur Wochenmitte gaben die wichtigsten Aktienindizes nun teils deutlich nach. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,59 Prozent auf 31 773,36 Punkte, nachdem er am Mittwoch noch erstmals über 32 000 Punkte geklettert war. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0...

