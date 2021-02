BAG bleibt vorsichtig: Die zunehmend entdeckten Ansteckungen mit Sars-Cov-2-Varianten würden nach wissenschaftlichen Erkenntnissen eine Zunahme der Fälle erwarten lassen.Bern - Trotz weiter zunehmender Ansteckungen mit Mutationen des Coronavirus sind die Infektionen in der Woche vom 15. bis 21. Februar um 11,3 Prozent gesunken. In der 7. Kalenderwoche 2021 registrierte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 6977 Fälle nach 7866 in der Vorwoche. Damit beschleunigte sich der Rückgang der Neuinfektionen etwas, wie dem am Donnerstag veröffentlichten BAG-Wochenbericht zu...

