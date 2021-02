Köln (ots) - Echte Verbrechen, Love Reality- und Seriennachschub im März auf TVNOW! Gleich vier Formate der True Crime-Offensive stehen in diesem Monat exklusiv zum Streamen bereit: Unter dem Label "STERN CRIME" kommen die Doku-Reihen "Der Maskenmann" und "Der Alptraummann" zu TVNOW. Außerdem erwartet die User*innen die von Simone Thomalla präsentierte Doku "Ich liebe meinen Mörder". Und in einer Mischung aus Dokumentation und fiktionalem Thriller, mit Christoph Maria Herbst und Franz Hartwig in den Hauptrollen, zeichnet "Der große Fake - Die Wirecard-Story" ein komplexes Bild der Wirecard AG. In der eigenproduzierten Serie "8 Zeugen" mit Alexandra Maria Lara geht es hingegen um trügerische Erinnerungen. Darüber hinaus gibt es mit "Temptation Island", moderiert von Lola Weippert, und "Love Island" wieder etwas für alle Love Reality Fans! Die Binge-Watcher können sich zudem auf alle Staffeln von "Private Practice", "Malcolm Mittendrin" und "Eine schrecklich nette Familie" freuen. Auch die Doku über Michael Jacksons dunkle Seite "Leaving Neverland" sowie "America's Next Top Model" sind im März auf TVNOW abrufbar.Alle TVNOW Streaming Highlights im Überblick:TVNOW True Crime März 2021"STERN CRIME: Der Maskenmann" - ab 1. März 2021"Ich liebe meinen Mörder" - ab 15. März 2021"STERN CRIME: Der Alptraummann" - ab 22. März 2021"Der große Fake - Die Wirecard-Story" - ab 31. März 2021TVNOW: Love-Reality im März 2021"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" - Staffel 5ab 8. März 2021"Temptation Island - Versuchung im Paradies" - Staffel 3 ab 25. März 2021TVNOW Original: Eigenproduzierte Serien im März 2021"Villa der Liebe - Among Us in Reallife" - ab 18. März 2021"8 Zeugen" - ab 25. März 2021TVNOW: Neue US-Serien im März 2021"Malcolm Mittendrin" alle 7Staffeln - ab 1. März 2021"Private Practice" alle 6Staffeln - ab 1. März 2021"Eine schrecklich nette Familie" alle 11Staffeln - ab 31. März 2021TVNOW: Doku im März 2021"Leaving Neverland" - ab 8. März 2021TVNOW: Show im März 2021"America's Next Top Model" - Staffel 22 ab 15. März 2021Weitere Infos zu den Highlight-Formaten im März:TVNOW True Crime März 2021"STERN CRIME: Der Maskenmann", 3 Folgen ab 1.3.Einer der grausamsten Kriminalfälle DeutschlandsDer im Jahr 2012 für drei Morde und ca. 40 weitere Sexualdelikte an Kindern zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilte Serienmörder Martin N. wurde nach Frankreich überstellt. Hat der "Maskenmann" dort noch einen vierten Mord begangen? Mit exklusiven Einblicken von Fallanalytiker Alexander Horn, dem damaligen Soko-Leiter Martin Erftenbeck und vielen weiteren unmittelbar Beteiligten erzählt die Doku, wie Deutschlands wohl bekanntester pädophile Serientäter gefasst werden konnte, beleuchtet aber auch die Seite der Opfer und Angehörigen. "STERN CRIME: Der Maskenmann" ist Teil der TVNOW True Crime-Offensive und exklusiv ab 1. März abrufbar."Ich liebe meinen Mörder", 2 Folgen ab 15.3.Vom liebenden Partner zum brutalen VerbrecherSimone Thomalla präsentiert die zweiteilige Dokumentation "Ich liebe meinen Mörder", die TVNOW am 15. und 29. März 2021 im Rahmen der True Crime-Offensive zeigt. Die beiden 90-Minüter beleuchten am Beispiel von zwei verschiedenen Fällen, wie sich ein liebender Partner zu einem kriminellen und brutalen Verbrecher entwickeln kann, der auch nicht vor grausamsten Taten wie Mord zurückschreckt. Wie kann es zu einer so schrecklichen Entwicklung kommen? Wie haben Familie und Freunde die Geschichte erlebt? Können die Täter überführt und rechtskräftig verurteilt werden? Die Schauspielerin Simone Thomalla wird die dramatischen Geschichten von "Ich liebe meinen Mörder" in kurzen Szenen einordnen und erläutern."STERN CRIME: Der Alptraummann", 4 Folgen ab 22.3.True-Crime-Reihe mit exklusivem Bildmaterial!Für Julia ist Sven der Märchenprinz. Was sie nicht weiß: Sven trägt viele Geheimnisse in sich. Betrug, Bigamie, Gefängnis, betrogene Ehefrauen, verschwiegene Kinder - Lügen pflastern sein Leben. Sven ist eher ein Alptraummann. "STERN CRIME: Der Alptraummann" erzählt mit bisher unveröffentlichtem Material die unglaubliche Geschichte einer jungen Frau und ihres Verlobten Sven, die in Lappland ein neues Leben beginnen wollen. Doch was als Aufbruch in eine glückliche Zukunft beginnt, endet in einer Tragödie. Im Rahmen der True Crime-Offensive zeigt TVNOW ab 22. März 2021 die vierteilige Dokumentation. Sven war sich seiner Sache so sicher, dass er sich und Julia bei der Auswanderung von einem Fernsehteam der VOX-Sendung "Goodbye Deutschland" begleiten ließ. Dieses Material wurde bisher nie ausgestrahlt und ist hier erstmals zu sehen."Der große Fake - Die Wirecard-Story", ab 31.3.Inside Wirecard: So nah dran wie noch nie zuvor!Die Causa Wirecard ist der größte und unglaublichste Finanzskandal in der deutschen Geschichte. Im Rahmen der True Crime-Offensive legt TVNOW den großen Fake offen und kommt dabei den Hauptakteuren des Skandals Markus Braun und Jan Marsalek näher als andere Dokumentationen. Als erster Doku-Thriller überhaupt zeichnet "Der große Fake - Die Wirecard-Story" ab 31. März 2021 in einer Mischung aus Dokumentation, mit teils exklusiven Interviews, und fiktionalem Thriller ein komplexes Bild der Wirecard AG. Der fiktionale Teil basiert auf einer Vielzahl von Hintergrundgesprächen und legt die Dynamik und Psyche des mittlerweile inhaftierten Wirecard-Chefs Markus Braun (gespielt von Christoph Maria Herbst, "Stromberg") und des aktuell untergetauchten Jan Marsalek (gespielt von Franz Hartwig, "Charité") offen. Der dokumentarische Teil greift die fiktionalen Szenen erläuternd auf. Exklusiv und erstmals spricht hier unter anderem James Freis, der Markus Braun am 19. Juni 2020 über Nacht als CEO bei Wirecard nachfolgte.+++TVNOW: Love-Reality im März 2021"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe", Staffel 5 ab 8.3. bei RTLZWEI und auf TVNOWAuf "Love Island" erwachen die FrühlingsgefühleIn einer traumhaften Villa auf Teneriffa erwarten die attraktiven Islander drei Wochen voll aufregender Flirts, unvergesslicher Dates und vielleicht sogar der wahren Liebe. Doch Vorsicht ist für all diejenigen geboten, deren Herzen schnell höherschlagen, denn regelmäßig ziehen neue Granaten in die Villa und sorgen für ein Wechselbad der Gefühle. Eifersucht und Gefühlschaos garantiert! Durch die Dating-Show, die in diesem Jahr sowohl im Frühjahr als auch im Spätsommer stattfindet, führt Moderatorin Jana Ina Zarrella. Der Auftakt der Frühlingsstaffel von "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" ist am Montag, 8. März, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Nach TV-Ausstrahlung sind die Folgen sieben Tage lang im FREE-Bereich auf TVNOW abrufbar und im Anschluss dann im PREMIUM-Bereich verfügbar. Außerdem sind auch die Staffeln zwei bis vier wieder online auf TVNOW."Temptation Island - Versuchung im Paradies", Staffel 3 ab 25.3. 2021Wer besteht den ultimativen Treuetest?Vier Paare testen wieder ihre Liebe - in der dritten Staffel des erfolgreichen TVNOW Originals "Temptation Island - Versuchung im Paradies". Ab 25. März 2021 steht wöchentlich eine von zwölf neuen Folgen auf TVNOW zum Abruf bereit, los geht es mit einer Doppelfolge und in der 13. Folge kommt das große Wiedersehen. Neu an Bord sind nicht nur vier (noch) verliebte Paare, die sich auf das Beziehungsexperiment mit 24 verführerischen Singles des anderen Geschlechts einlassen, sondern auch Moderatorin Lola Weippert. Die neue TVNOW-Moderatorin begleitet die Paare in Kroatien auf dem flirt-, party-, und vielleicht auch tränenreichen Weg, der auf Temptation Island vor ihnen liegt.+++TVNOW Original: Eigenproduzierte Serien im März 2021"Villa der Liebe - Among Us in Reallife" - 12 Folgen ab 18.3.Neue Parodie von Jonas & JonasNach dem Erfolg der "Villa der Liebe - 365 Tage Parodie" zeigt TVNOW ab 18. März 2021 die nächste Staffel, diesmal eine Satire auf das bekannte Game "Among Us". Alle zwölf Episoden der Comedy-Parodie "Villa der Liebe - Among Us in Reallife" von Jonas Wuttke und Jonas Ems werden im Box-Set zunächst exklusiv im PREMIUM-Bereich auf TVNOW veröffentlicht. Zu einem späteren Zeitpunkt werden die Folgen nach und nach einzeln auf dem "Villa der Liebe"-YouTube-Kanal zu sehen sein. Speziell zum Release von "Villa der Liebe - Among Us in Reallife" gibt es eine Rabattaktion für neue User*innen, die für diese Serie ein Abo abschließen: Einen Monat TVNOW kostenlos und zwei weitere Monate für 50 Prozent."8 Zeugen", 8 Folgen ab 25.3.Der gefährlichste Ort der Welt: Deine ErinnerungenInspiriert von der Arbeit der Rechtspsychologin und Bestsellerautorin Dr. Julia Shaw erzählt die TVNOW-Serie "8 Zeugen" ab 25. März 2021 eine hochemotionale Geschichte über die Macht unserer Erinnerungen - und wie wenig wir ihnen trauen können. "Die Frage ist nicht, ob eine Erinnerung falsch ist, sondern, wie falsch sie ist", so Dr. Julia Shaw. Jede der acht Folgen widmet sich in einer kammerspielartigen Anordnung einer Person, die Zeuge der Entführung der kleinen Emma wurde. Die Zuschauer*innen begeben sich mit Dr. Jasmin Braun (gespielt von Alexandra Maria Lara) in das Labyrinth der Zeugen-Erinnerungen. TVNOW veröffentlicht alle acht Folgen im Box-Set, später ist eine Ausstrahlung bei VOX geplant.+++TVNOW: Neue US-Serien im März 2021"Private Practice", 6 Staffeln ab 1.3.Alle sechs Staffeln der beliebten Drama-Serie auf TVNOW!Emmy-Nominee und Erfolgsproduzentin Shonda Rhimes kreierte nicht nur die Hit-Serie "Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte", sondern auch das beliebte Spin-off "Private Practice". In sechs Staffeln dreht sich dort alles um das Leben von Gynäkologin und Fachärztin für neonatale Chirurgie Dr. Addison Forbes Montgomery (Kate Walsh). Nach ihrer Entscheidung das Seattle Grace Hospital zu verlassen, wagt sie in Los Angeles einen beruflichen Neuanfang. Sie steigt in die Gemeinschaftspraxis "Oceanside Wellness Group" mit ein und arbeitet fortan in der kleinen Klinik. Neben beruflichen Herausforderungen sorgt auch immer wieder die Liebe für Zündstoff unter den Kollegen. Alle sechs Staffeln gibt es ab dem 1. März 2021 zum Durchbingen auf TVNOW."Malcolm Mittendrin", 7 Staffeln ab 1.3.DIE Kultserie Anfang der 2000er Jahre!Malcolm ist eigentlich ein ganz normaler Teenie. Mit seinen Eltern Lois und Hal und seinen drei Brüdern Reese, Dewey und Francis lebt er in einem Vorort. Während der älteste Sohn der Familie, Francis, an eine Militärschule geschickt wurde, wird bei Malcolm ein überdurchschnittlicher IQ festgestellt, sodass er fortan in eine Klasse für Hochbegabte geht. Malcolm hasst es in dieser Klasse, da er und seine Mitschüler an der Highschool gemobbt werden. Zu Hause vertreiben seine Brüder und er sich die Zeit damit, sich gegenseitig Streiche zu spielen oder ihre Mutter Lois in den Wahnsinn zu treiben. TVNOW stellt alle sieben Staffeln von "Malcolm Mittendrin" ab 1. März 2021 zum Abruf bereit."Eine schrecklich nette Familie", 11 Staffeln ab 31.3."Love and marriage, love and marriage... "Derbe Sprüche, skurrile Charaktere und bizarre Alltagssituationen - "Eine schrecklich nette Familie" wurde in den frühen 90er Jahren zur absoluten Hit-Comedy. Familienoberhaupt Al Bundy (Ed O'Neill, "Modern Family") verdient den Familienunterhalt als Damenschuhverkäufer. Seine eher arbeitsscheue Frau Peggy (Katey Sagal, "Shameless - nicht ganz nüchtern") ist bekannt für ihre auffällige Kleidung, ihr hochtoupiertes rotes Haar und ihre starke Abneigung gegenüber dem eigenen Haushalt. Und dann sind da noch die gemeinsamen Kinder: Die begriffsstutzige Kelly (Christina Applegate, "Bad Moms"), die nur zu Schule geht, um Jungs aufzureißen und der durchaus intelligente Bud (David Faustino, "Schatten der Leidenschaft"), der trotz zahlreicher Annäherungsversuche immer wieder Pech mit dem weiblichen Geschlecht hat.+++TVNOW: Doku im März 2021"Leaving Neverland" ab 8.3.Die dunkle Seite von Michael JacksonDie Dokumentation "Leaving Neverland" bewegte die ganze Welt. James Safechuck und Wade Robson erzählen, wie der im Jahr 2009 verstorbene Michael Jackson sie als Kinder missbraucht haben soll. Dabei wird deutlich, welche Beziehung sie teilweise zu dem Popstar hatten. Die gezeigten Bilder und Interviews sollen Licht ins Dunkel bringen und beleuchten die vermeintlich pädophile Seite des King of Pop. Ab 8. März steht der zweitteilige Dokumentarfilm auf TVNOW zum Abruf bereit.+++TVNOW: Show im März 2021"America's Next Top Model" Staffel 22 ab 15.3.ANTM bald auf TVNOW streamen!In der 22. Staffel und dritten "Guys and Girls"-Ausgabe strömen Männer und Frauen unterschiedlichster Herkunft nach Hollywood, in der Hoffnung, unter die besten 22 Kandidat*innen zu kommen und so "America's Next Top Model" zu werden. In der Jury sitzen neben Moderatorin und Supermodel Tyra Banks, die PR-Expertin Kelly Cutrone und die beliebte Laufstegtrainerin J. Alexander (auch bekannt als "Miss J."), um zu entscheiden, wer im Wettbewerb bleibt und wer geht. Supermodel Chrissy Teigen und der weltbekannte Moderedakteur Joe Zee sind in dieser Staffel aus dem Jahr 2015 außerdem als besondere Gäste dabei. Ab dem 15. März stehen alle 16 Folgen der 22. Staffel "America's Next Top Model" zur Verfügung - weitere Staffeln folgen.Weitere Informationen finden Sie im TVNOW Media Hub (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/meldung/TVNOW-Streaming-Highlights-Maerz-2021/?utm_source=newsletter).Pressekontakt:Mediengruppe RTL Deutschland GmbHTVNOW KommunikationJanine SteinT: +49 221 456-74410janine.stein@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: TVNOW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/4848651