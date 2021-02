Köln (ots) - PAS Solutions GmbH stellt Internetnutzern mit dem Start des kostenlosen Suchportals www.corona-station.com das umfangreichste Online Verzeichnis von Corona Test- und Impfzentren in Deutschland zur Verfügung - zum Suchen, Finden und Vergleichen nahegelegener Stationen und Leistungen.Zur Corona Test- und Impfstrategie der Bundesregierung gehört die zeitnahe Einführung von kostenlosen Corona Schnelltests sowie ein Impfangebot für alle bis zum Sommer. Bei der Online Suche nach Stationen, die diese Leistungen anbieten, treffen Internetnutzer auf diverse Webseiten von Anbietern und auf entsprechend viele - häufig überlastete - Hotlines für Terminbuchungen oder Fragen. Um allen Bürgern eine zentrale Online Anlaufstelle für Corona Test- und Impfstationen zu bieten und um die Suche nach den passenden Leistungen zu vereinfachen, hat das Kölner Unternehmen PAS Solutions GmbH das kostenlose Suchportal Corona-Station (https://corona-station.com/alle-corona-test-und-impfstationen/) ins Leben gerufen. Mit bislang über 900 Einträgen bietet Corona-Station Internetnutzern das umfangreichste Online Verzeichnis zu Corona Test- und Impfzentren in Deutschland.Nutzer können direkt auf der Startseite des Suchportals eingeben, welche Art Station (Antigen Schnelltest, PCR-Test, Antikörper Test, Corona Impfung) in welcher Umgebung sie suchen. Die Datenbank liefert eine übersichtliche Aufstellung der passenden Stationen mit jeweils der Adresse, Telefonnummer, den Öffnungszeiten, Preisen und dem Standort auf einer Google Maps Karte. Nutzer können mit erweiterten Suchfiltern auch Teststationen finden, die z.B. Corona Gesundheitszertifikate für Reisen ausstellen, Schnelltests gegen Berechtigungsscheine (für Lehr- und Kitapersonal) anbieten, BfArM gelistete Schnelltests verwenden oder mobile Testteams, z.B. für Schulen oder Unternehmen, aussenden. Auch nach barrierefreien oder den preiswertesten Stationen kann mit einfachen Sucheinstellungen gefiltert werden. Zur Entlastung von Hotlines ermöglicht Corona-Station die Online Terminbuchung direkt über das Portal. Zudem steht Nutzern auch ein stationsspezifischer FAQ Bereich bei jedem Eintrag zur Verfügung.Insbesondere seit Beginn der Pandemie ist das Bewusstsein für Hygiene und Sicherheit bei den Menschen gestiegen. Patienten, die ein Corona Testzentrum genutzt haben, können auf Corona-Station eine Bewertung zur Station schreiben und hierbei auch ein Sterne-Rating für Hygiene, Sicherheit und Service vergeben, wonach wiederum gefiltert werden kann. Zukünftig steht Nutzern auf Corona-Station auch ein Online Forum für den schnellen Austausch von Fragen, Antworten und Informationen rund um aktuell relevante Themen, wie z.B. Corona Impftermine, Corona Staatshilfen usw., zur Verfügung.Pressekontakt:PAS Solutions GmbHMartin von der HochtAnna-Schneider-Steig 350678 KölnTel.: + 49 221-95490919info@corona-station.comwww.corona-station.comOriginal-Content von: PAS Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153505/4848657