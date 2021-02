Die wirtschaftliche Erholung der USA befindet sich derzeit in einer schwierigen Phase, aber für den Arbeitsmarkt sind die Aussichten nicht völlig düster, sagte der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, am Donnerstag, wie Reuters berichtete. Bostic merkte weiter an, dass er optimistisch ist, dass das schnellere Jobwachstum vom letzten Mai und Juni ...

Den vollständigen Artikel lesen ...