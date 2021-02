DJ EU beschließt öffentliche Länderberichte von Unternehmen

Von Andreas Kißler

BRÜSSEL/BERLIN (Dow Jones)--Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) haben mit qualifizierter Mehrheit eine öffentliche länderbezogene Steuerberichterstattung von Unternehmen beschlossen. Das teilte das Bundesfinanzministerium in Berlin nach den Beratungen des Wettbewerbsfähigkeitsrates zum Country-by-country-reporting" mit. "Mit der Entscheidung von heute ist klar, dass sich multinationale Konzerne nicht mehr verstecken können", erklärte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Künftig sollten die Berichte öffentlich einsehbar sein.

"Dadurch wird transparent, welche Umsätze ein Großkonzern in einem Mitgliedstaat macht und wie viel (oder wenig) Steuern er dort zahlt - und wie viel in so genannte Steueroasen umgeleitet wird." Das sei ein wichtiger Schritt im Kampf gegen Steuervermeidung. Als nächsten Schritt müsse es jetzt eine Einigung mit dem EU-Parlament geben, damit die Berichte rasch öffentlich würden.

Scholz kritisierte allerdings den Koalitionspartner CDU/CSU. "Ein Wermutstropfen bleibt: Schade, dass sich ausgerechnet Deutschland bei der Abstimmung enthalten musste, weil unser Koalitionspartner diesen Schritt hin zu mehr Steuertransparenz partout nicht mitgehen will", sagte er. Scholz und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatten sich nicht auf eine gemeinsame Linie einigen können.

Der finanzpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Europaparlament, Sven Giegold, lobte die Einigung in einer Presseerklärung als "wegweisende Entscheidung im Kampf gegen Steuervermeidung", die trotz fortgesetzter Blockadehaltung der Bundesregierung getroffen worden sei. "Nach Jahren des Verzögerns und Blockierens haben sich die Regierungen nun endlich auf ein scharfes Schwert im Kampf gegen Steuervermeidung geeinigt", sagte er. Allerdings blieben die EU-Staaten hinter der Parlamentsposition zurück, indem sie auf eine großzügige Geheimhaltungsklausel bestünden und die länderbezogenen Berichte auf EU-Staaten und Länder auf der EU-Liste der Steueroasen begrenzten.

