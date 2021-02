Der Leitindex der Schweizer Börse beendet den Handel 0,64 Prozent tiefer auf 10'658,87 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag im Minus geschlossen. Nach einer noch freundlichen Eröffnung war der SMI rasch in den negativen Bereich zurückgefallen, stiess im Tagesverlauf aber auch teilweise wieder in positives Terrain vor - die Bullen und die Bären kämpften somit lange um die Richtung am hiesigen Markt. Als am Nachmittag an der Wall Street dann aber die Pessimisten die...

Den vollständigen Artikel lesen ...