Steigende Zinsen dämpfen das Aufwärtspotenzial am Aktienmarkt. Der DAX scheiterte heute wieder an der 14.000, insbesondere am Abend sanken die Kurse. Mehr dazu im LS-X-Marktbericht. Abprall im DAX erfolgt Direkt am Morgen konnten wir im DAX noch eine positive Vorbörse vermelden. Über 14.000 begann der Handel, nahm dann aber immer weiter an Potenzial ab und drehte vor allem am Nachmittag. Saisonal sind wir dennoch in guter Verfassung, wie Ingmar Königshofen ...

