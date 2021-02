Andersen Global expandiert mit der Partnerfirma Baptiste Co. Law Firm nach St. Vincent und die Grenadinen und erweitert so seine Präsenz zusätzlich am südlichen Rand der Region.

Die Baptiste Co. Law Firm wurde 1986 von Managing-Partnerin René M. Baptiste gegründet, die über mehr als 40 Jahre Erfahrung verfügt. Außer der Gründung der Kanzlei kann René auf weitere Erfolge verweisen: die Zulassung zur Anwaltschaft in St. Vincent und den Grenadinen, Antigua und Barbuda, Saint Kitts und Nevis; publizierte Artikel im Journal International Finance, zwei Dienstzeiten als gewähltes Mitglied des Parlaments und Kabinettsministerin in St. Vincent und den Grenadinen, sowie die Funktion als Sprecherin der Versammlung der Organisation Ostkaribischer Staaten. Sie kann zudem auf über 50 Jahre im öffentlichen Dienst zurückblicken und wurde für ihre Arbeit in den Bereichen Recht, internationale Finanzen, Kultur und Politik von Ihrer Majestät Königin Elizabeth II in den Stand des Commander of Saint Michael and Saint George (CMG) erhoben.

Baptiste Co. ist eine Full-Service-Kanzlei, die auf Konkurse und Insolvenzen, Handelsrecht, Verträge, Familienrecht, Eigentumsrecht, Erbschaftsplanung, geistiges Eigentum (Handelsmarken) und Immobilien spezialisiert ist. Die Kanzlei mit Sitz in Kingstown bietet Rechtsberatung und -dienstleistungen für Einzelpersonen, an der Börse notierte und privat geführte Unternehmen, Kreditgenossenschaften, Banken, Versicherungsgesellschaften und Reedereien sowie ausländische Regierungen und staatliche Unternehmen an. Das Anwaltsteam der Kanzlei bietet außerdem multi-jurisdiktionelle Dienste für Nachbarinseln an und befindet sich an einem strategisch guten Standort, um bei grenzübergreifenden Diensten in jedem der Bereiche Unterstützung leisten zu können, in denen sie tätig ist.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit ähnlich denkenden Einzelpersonen, die den Wert von Transparenz und Unabhängigkeit kennen und selbst demonstrieren können", sagte René. "Unsere Kanzlei hat sich der Bereitstellung umfassender, erstklassiger Lösungen verpflichtet, die die Erwartungen der Kunden übertreffen. Durch die Zusammenarbeit mit den Mitglieds- und Partnerfirmen von Andersen Global erweitert sich unsere Fähigkeit, unseren Kunden sowohl auf lokaler als auch auf internationaler Ebene synergistische Dienste zu liefern."

Mark Vorsatz, Vorstandsvorsitzender und CEO von Andersen Global, sagte ferner: "Wir haben eine starke Präsenz in der Karibik aufgebaut und werden unsere Plattform in dieser Region weiterhin ausbauen und erweitern. Das Engagement von René und ihrem Team für verantwortungsvolle Arbeit, die jahrelange Erfahrung und die Kenntnisse lokaler und internationaler Jurisdiktionen unterscheiden sie von anderen Kanzleien, die auf dem Markt tätig sind. Die Hinzunahme von Baptiste Co. stellt eine weitere bedeutende Verknüpfung mit unserer Strategie in der Region dar."

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 255 Standorten vertreten.

