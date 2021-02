In Studien konnte ermittelt werden, dass vorwiegend junge Männer in volatile Kryptowährungen wie den Bitcoin investieren. Sie seien häufig übermäßig selbstbewusst und glauben an das stetige Wachstum der digitalen Währung.? Bitcoin erreicht neue Höhen? Junge Männer glauben an die Kryptowährung? Übermäßiges Selbstbewusstsein könne tragende Rolle spielenDie Bitcoin-RallyDer Bitcoin, die weltweit populärste Kryptowährung, erlebt seit Jahresbeginn 2021 neue Höhenflüge mit nie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...