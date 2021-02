DJ EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas erholt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Freitag 28 Ticks höher bei 172,60 Prozent, nachdem er am Vortag deutlich nachgegeben hatte. Gestartet war er in der Nacht mit 172,11 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 172,95, das -tief bei 172,11 Prozent. Umgesetzt wurden 15.937 Kontrakte.

February 26, 2021 00:04 ET (05:04 GMT)

