Ein neues 30-Jahres-Hoch und 80 Prozent Plus seit März 2020: Angetrieben von einer expansiven Geldpolitik kann der Nikkei in Sachen Performance sowohl mit dem DAX als auch mit den amerikanischen Indizes locker mithalten. Es lohnt sich für Anleger, den Blick nach Japan zu richten.Die konjunkturellen Perspektiven hellen sich unter anderem dank der Nähe zur Wirtschaftslokomotive China für japanische Unternehmen weiter auf. Internationale Investoren wenden sich verstärkt der Börse in Japan zu, um sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...