26.02.2021 - Andy Marsh, CEO von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) lieferte in den letzten Monaten,was der Markt liebt: Grosse Projekte, Guidanceerhöhungen und erfolgreiche Kapitalerhöhungen - ausgedrückt in extrem gestiegenen Aktienkursen. Und seit gut einer Woche befindet sich die Aktie im Konsolidierungsmodus. Erwartet und wichtig für eine langfristig zufriedenstellende Kursentwicklung. Und die Zahlen für 2020 von Plug Power brachten gestern - in einem schwachen Gesamtmarkt ein Minus von 13,6 % auf einen Schlusskurs von 43,34 USD. Was an den Zahlen nicht passte wird später Thema sein, denn ...

