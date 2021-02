Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Warnungen von EZB-Vertretern vor den Folgen eines zu starken Anstiegs der Kapitalmarktzinsen werden am Markt aktuell nicht gehört, so die Analysten der Nord LB.Zudem hätten robuste europäische Konjunkturdaten belastet. Somit seien die Renditen am deutschen Anleihenmarkt abermals nach oben gegangen. Die steigenden Wachstums- und Inflationserwartungen hätten die Renditen der US-Staatsanleihen weiter ansteigen lassen. Die zehnjährige Treasury habe deutlich über 1,50% rentiert. (26.02.2021/alc/a/a) ...

