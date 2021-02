Die Wiener Börse dürfte die Sitzung am Freitag mit klaren Kursverlusten starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund 30 Minuten vor Handelsstart einen Abschlag von 1,11 Prozent. Bereits die US-Börsen hatten am Vortag kräftig nachgegeben, auch die asiatischen Börsen rutschten ab. Auslöser für den Stimmungseinbruch sind weiter steigende Renditen an den Anleihemärkten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...