Die US-Aktien fielen am Donnerstag stark, da die Renditen der US-Staatsanleihen zulegten. Der S&P 500 brach um 2,5% ein, was den Index sehr nahe an sein Intraday-Tief vom Anfang der Woche brachte. Dennoch liegt er im Februar immer noch fast 3% höher. Die Ökonomen von Charles Schwab merken an, dass höhere Anleiherenditen die Aktien unter Druck bringen ...

