Am 28. März wird die Zeit vorgestellt. Vielen ist die Umstellung ein Dorn im Auge. Und doch: Es gibt Schlimmeres als eine geklaute Stunde. Und Eselsbrücken helfen auch.Wir alle wissen: Zeit ist Geld, und wer unsere Zeit verschwendet, klaut uns auch dieses. Mitunter sind wir selbst allerdings die größten Zeitdiebe. Dösen, trödeln, am Telefon immer wieder dasselbe sagen, Online-Bestellungen retournieren, die von vornherein unnötig waren, im Kreis herumfahren und zu Hause dann auch noch an der Kochinsel herumlungern, Kaffee trinkend die Nachrichten zum dritten Mal hören - wer kennt das nicht?Im Bewusstsein dieser alltäglichen Diebstahldelikte ist am 28. März vielleicht etwas Großzügigkeit angebracht. Natürlich nervt sie uns dann wieder, die Umstellung auf die Sommerzeit. Dann wird die Uhr um eine Stunde vorgedreht, von zwei Uhr auf drei. Es fehlt uns eine Stunde vom Sonntag, wir hinken hinterher. Doch dieser Zeitdieb, immerhin, gibt uns seine Beute wieder: Im Herbst bekommen wir die geklaute Stunde mit einem 25-Stunden-Sonntag zurück.Das zweite Ärgernis in Sachen Zeitumstellung ist, dass es schwer zu merken ist: Wann drehen wir die Zeiger nach vorn, wann zurück? Drei Eselsbrücken können dabei helfen:- Im S_o_mmer stellen wir die Uhr v_o_r, im W_ü_nter zur_ü_ck.- Im Frühling stellen wir den Stuhl vor die Tür, im Winter zurück ins Haus.- Zuerst verlieren wir, was wir dann finden (und nicht umgekehrt).Also an sich ganz einfach.