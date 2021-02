DJ CORONA-BLOG/Walter-Borjans: Müssen Schritt für Schritt Orientierung geben

Die aktuellen Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie in kompakter Form:

Walter-Borjans: Müssen Schritt für Schritt Orientierung geben

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat Lockerungen der Corona-Beschränkungen angemahnt. "Wir müssen aus dem Shutdown so schnell wie möglich heraus", sagte Walter-Borjans im ZDF-Morgenmagazin. "Die Innenstädte verändern sich, wir haben drohende Insolvenzen." Man werde sonst Ketten anstatt kleiner Einzelhandelsbetriebe haben. "Wir müssen Schritt für Schritt Orientierung geben", forderte er deshalb. "Das bedeutet, wir müssen gucken, ob wir von dem Inzidenzwert 35 herunterkommen können." Das hänge von dem Impffortschritt bei gefährdeten Altersgruppen ab. Zum geplanten digitalen EU-Impfausweis betonte Walter-Borjans, Deutschland werde sich der Debatte nicht entziehen können. Der Gesundheitsschutz solle an erster Stelle stehen, aber die Wirtschaft "so wenig wie möglich beeinträchtigt" werden.

Merkel will erst Wirkung von Selbsttests bewerten

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich zurückhaltend zu einer raschen Lockerung von Corona-Beschränkungen beim Einsatz von Schnell- und Selbsttests geäußert. Es müsse zunächst bewertet werden, welche Wirkung ein vermehrtes Testen habe, sagte Merkel nach Beratungen der EU-Staats- und Regierungschefs. "Und dann kann man überlegen, ob wir damit eben auch etwas mehr Freiraum zum Öffnen haben." Es könne dagegen nicht so vorgegangen werden, "dass wir erst die Öffnung definieren und anschließend mal gucken, ob das Testen uns hilft", sagte die Kanzlerin. "Das wäre aus meiner Sicht zu gefährlich." Auch auf die Beachtung von Inzidenzwerten der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern könne aus ihrer Sicht nicht generell verzichtet werden, sagte Merkel.

Söder will Grenzkontrollen "solange wie nötig" fortsetzen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat Kritik der EU-Kommission an den deutschen Grenzkontrollen zu Tschechien und Tirol zur Corona-Gefahrenabwehr als unverständlich zurückgewiesen. Die Kontrollen würden fortgesetzt "so lange es nötig ist", sagte Söder dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Der Bund hat Tschechien und Tirol zu Mutationsgebieten erklärt. Die Gefahr einer Verbreitung der Virusmutationen ist hier besonders hoch." Die Einreise mit einem negativen Corona-Test schütze die Bevölkerung.

Knapp 10.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland sind binnen eines Tages fast 10.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 9.997 (Vorwoche: 9.113) neue Ansteckungsfälle registriert. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz stieg erneut etwas an und liegt nun bei 62,6. Am Donnerstag hatte der Wert 61,7 betragen. Laut RKI wurden ferner 394 (508) Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion binnen 24 Stunden registriert. Die Gesamtzahl der erfassten Corona-Toten in Deutschland erhöhte sich damit auf 69.519.

USA lockern Vorschriften für Lagerung von Biontech/Pfizer-Impfstoff

Die US-Arzneimittelaufsichtsbehörde FDA hat ihre Vorschriften zur Lagerung des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer gelockert. Das Vakzin muss nun nicht mehr bei ultraniedrigen Temperaturen von bis zu minus 80 Grad aufbewahrt werden, wie die FDA am Donnerstag mitteilte. Der Impfstoff darf nun in den USA bis zu zwei Wochen lang in den üblichen pharmazeutischen Gefrierschränken mit Temperaturen von bis zu minus 20 Grad gelagert werden. Die FDA will mit der Lockerung der Vorschriften die Arbeit der Impfzentren sowie die Versorgung mit Impfdosen erleichtern.

Söder warnt vor "Blindflug" beim Öffnen

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat vor der Ministerpräsidentenkonferenz in der kommenden Woche vor einem "Blindflug" beim Hochfahren des öffentlichen Lebens gewarnt. "Wir wollen schrittweise öffnen, aber mit Vernunft und Vorsicht. Wir dürfen angesichts der Mutation keinen Blindflug starten", sagte Söder dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Ein Rückfall wäre der denkbar schlechteste Weg. Die Politik darf jetzt nicht die Nerven verlieren. Öffnen ja, aber klug und umsichtig." Das Steuerungsinstrument seien die Inzidenzzahlen, betonte der CSU-Chef. "Eine intelligente Öffnungsmatrix sollte sich an den Zahlen von 35 und 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen orientieren."

Über Viertelmillion Corona-Tote in Brasilien

Die Zahl der Corona-Toten in Brasilien hat die Schwelle von 250.000 überschritten. Wie das Gesundheitsministerium in Brasília am Donnerstag mitteilte, wurden 1541 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden registriert. Die Gesamtzahl der Ansteckungsfälle seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 251.498. Brasilien ist nach den USA das Land mit der weltweit zweithöchsten Zahl von Corona-Toten. In den Vereinigten Staaten war am Montag die Schwelle von einer halben Million Todesopfern überschritten worden.

EU-Gipfel will an "strengen" Corona-Beschränkungen festhalten

Angesichts der Ausbreitung mutierter Coronaviren haben die EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrer Video-Konferenz vor der Aufhebung von Beschränkungen im öffentlichen Leben gewarnt. Die Lage sei weiter "ernst", heißt es in der Gipfel-Erklärung vom Donnerstag. "Wir müssen daher strenge Beschränkungen beibehalten und gleichzeitig die Bemühungen erhöhen, die Versorgung mit Impfstoffen zu beschleunigen."

Kontakt: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2021 02:59 ET (07:59 GMT)