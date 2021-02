Nyon, Schweiz (ots/PRNewswire) - Hublot freut sich, die Big Bang e Premier League zu präsentieren, eine Weiterentwicklung der Big Bang Smartwatch mit einer eigenen App, einem neuen Zifferblatt und einem neuen Armband in Lila, der charakteristischen Farbe der Premier League."Als langjähriger Hublot-Botschafter bin ich sehr stolz, diese großartige Uhr zu tragen, die den Fans unserer Liga das Spiel noch näherbringt. Noch stolzer macht mich, dass Hublot und die Premier League zusammenkommen - die beste Uhrenmanufaktur der Welt und die beste Liga der Welt. Das ist ein ganz besonderes Zusammenspiel."-- José MourinhoCHEFTRAINER, TOTTENHAM HOTSPUR"Ich bin ein großer Fan von allem, was den Fußball noch intensiver erlebbar und aufregender macht, und von Technik, die das Spiel zum Leben erweckt. Die Big Bang e Premier League ist eine sensationelle Entwicklung von Hublot und wirklich bahnbrechend für Fans der Premier League auf der ganzen Welt. Bravo Hublot!"-- Alan ShearerERFOLGREICHSTER TORSCHÜTZE IN DER GESCHICHTE DER PREMIER LEAGUEDie auf 200 Exemplare limitierte Uhr hat ein leichtes Gehäuse aus satiniertem und poliertem Titan. Sie basiert auf der im letzten Jahr eingeführten Smartwatch Hublot Big Bang e mit zusätzlichen, speziell auf das Fanerlebnis der Premier League zugeschnittenen, Funktionen.Das in dem für die Premier League charakteristischen Lila gehaltene Armband der Special Edition kann dank dem genialen Hublot One Click-System ganz schnell und unkompliziert gewechselt werden. Die Armbänder sind mit einer schwarzen Schließe aus glasperlgestrahlter Keramik ausgestattet. Durch die Wahl der Farbe des Armbands und der Zifferblattkonfiguration kann der Besitzer der Uhr ihr Aussehen ganz einfach ändern und individuell gestalten.Die Uhr ist ausgestattet mit Wear OS by Google und der exklusiven App Hublot Loves Football Premier League", die später auf hublot.com oder im Google Play App Store auch für die bisherige Smartwatch Hublot Big Bang e verfügbar sein wird.Damit informiert die Uhr ihren Besitzer mit animierten Benachrichtigungen über Anstoßzeiten von Premier League-Spielen (15 Minuten vor Spielbeginn), Tore, Elfmeter, Auswechslungen, gelbe und rote Karten sowie Nachspielzeiten. Das Zifferblatt kann auf digitale oder analoge Zeitanzeige eingestellt werden und wenn ein Spiel beginnt, schaltet die Uhr automatisch in den "Spielmodus".Die App zeigt auch Mannschaftsaufstellungen und VAR-Entscheidungen an. Wenn ein Spiel beendet ist, startet ein Countdown bis zum nächsten Spiel. Wenn zwei Spiele gleichzeitig stattfinden, kann der Nutzer durch einfaches Antippen des Displays zwischen ihnen wechseln.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1444119/Hublot_Big_Bang_e_Premiere_League.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1444120/Hublot_Replica_Time.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1444121/Hublot_Jose_Mourinho.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1176881/Hublot_Logo.jpgOriginal-Content von: HUBLOT SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117934/4848852