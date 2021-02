Wenn Spitzensportler mal eine Zeit lang auf dem Niveau der durchschnittlichen Spieler Leistungen zeigen, so geraten sie direkt in die Kritik, obwohl sie ja dennoch gute Leistungen erbringen. Das liegt daran, dass die Zuschauer einfach mehr gewöhnt sind. Man könnte fast schon meinen, dass sie verwöhnt seien. Dann legt der Spieler in einem Spiel ganz locker eine Glanzperformance hin und alle kritischen Stimmen sind wir mucksmäuschenstill. Sie wissen worauf ich hinaus will? Vor exakt 2 Tagen haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...