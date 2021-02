Call auf Apple: 84 Prozent Chance von Harald Zwick - 26.02.2021, 08:30 Uhr Apple hat das erfolgreichste Weihnachtsquartal der Unternehmensgeschichte eingefahren und musste trotzdem rund 22 Prozent an Kursrückgang einstecken. Am gestrigen Handelstag waren die Aktienmärkte im dunkelroten Bereich, was auch die Appleaktie mit einem Verlust von 3,47 Prozent wieder gespiegelt hat. Dennoch sollte der Supportbereich bei 124 US-Dollar halten und mittelfristig zu freundlicheren Kursen beisteuern. Aufgrund ...

