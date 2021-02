Nach der deutlichen Korrektur vom Wochenanfang hat der Bitcoin am Donnerstag zeitweise die Marke von 50.000 Dollar zurückerobert. Der Ausbruch hat sich jedoch als Fehlsignal erwiesen, denn am Freitagmorgen geht es zunächst noch einmal spürbar abwärts. Auf 24-Stunden-Sicht rutscht der Kurs um bis zu zwölf Prozent ab. Dabei könnte der Bitcoin seine Stärken womöglich schon bald voll ausspielen. Zunächst rückt nun erneut die horizontale Unterstützungszone im Bereich von 43.000 Dollar in den Fokus. Bislang ...

