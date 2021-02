Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS)vom 01.03.2021 bis 05.03.2021(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 01.03.2021(Nr. 091) Entwicklung der Tarifverdienste (Vierteljährlicher Tarifindex), 4. Quartal 2020(Nr. 092) Inflationsrate (Verbraucherpreisindex inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Februar 2021, im Laufe des TagesDienstag, 02.03.2021(Nr. 093) Einzelhandel (Umsatz), Januar 2021(Nr. 094) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Januar 2021(Nr. 095) Sterbefallzahlen in Deutschland (vorläufig), bis einschließlich 7. Kalenderwoche 2021 (im Laufe des Tages)(Nr. 096) Außenhandel: Importe und Exporte mit dem Vereinigten Königreich (vorläufige Ergebnisse), Januar 2021(Nr. 09) Zahl der Woche: Akuter Alkoholmissbrauch von Kindern und Jugendlichen, Jahr 2019Mittwoch, 03.03.2027(Nr. 097) Außenhandel: Exporte in die Volksrepublik China und die Vereinigten Staaten, Jahr 2020(Nr. N 016) Aus- und Einfuhr von Kunststoffabfällen, Jahre 2010-2020Donnerstag, 04.03.2021(Nr. 098) Geburtenfolge, Jahr 2020(Nr. 099) Großhandel (Umsatz), 4.Quartal 2020(Nr. 100) Mobilitätsveränderungen in der Corona-Pandemie, 08. Kalenderwoche (im Laufe des Tages)Freitag, 05.03.2021(Nr. N 017) Zum Internationalen Frauentag (08.03.2021): Erwerbstätigkeit von Frauen, Jahr 2019(Nr. 101) Stromeinspeisung, Jahr 2020(Nr. 102) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), Januar 2021(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 WiesbadenTelefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr.Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/4848949