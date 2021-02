NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Die Entwicklung bei dem Anbieter von Cloud-Lösungen sei zum Ende vergangenen Jahres in guten Bahnen verlaufen, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine gewisse Belastung sei durch die Übernahme von Slack zu beobachten gewesen. Die Umsätze entwickelten sich aber gut./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2021 / 03:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2021 / 03:42 / GMT

