Die Ölpreise haben sich am Freitagvormittag etwas von ihren am Vortag erreichten Ein-Jahres-Höchstständen entfernt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 10.40 Uhr 66,12 US-Dollar. Das waren 1,14 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für US-Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) fiel um 0.84 Prozent auf 64,89 Dollar.Marktbeobachter verwiesen auf die allgemein schlechtere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...