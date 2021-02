FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.02.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2700 (2600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INCHCAPE PRICE TARGET TO 830 (770) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 3400 (3260) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 460 (420) PENCE - 'UW' - BERENBERG INITIATES JOHNSON SERVICE GROUP WITH 'BUY' - TARGET 190 PENCE - BERENBERG RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3200 (3100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES DRAPER ESPRIT PRICE TARGET TO 920 (750) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES SHELL A PRICE TARGET TO 2400 (2300) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2400 (2300) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3500 (3000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 1000 (920) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES KOSMOS ENERGY PRICE TARGET TO 320 (244) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS HIKMA PRICE TARGET TO 2700 (3000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES 888 HOLDINGS PRICE TARGET TO 350 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HOWDEN JOINERY PRICE TARGET TO 772 (679) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1437 (1182) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1406 (1290) PENCE - OVERWEIGHT - LIBERUM RAISES DECHRA PHARMACEUTICA PRICE TARGET TO 3050 (2800) PENCE - 'SELL' - RPT/GOLDMAN CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6400 (6500) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1275 (1164) PENCE - 'SELL'



