Der Goldpreis blieb auch am letzten Handelstag der Woche unter Verkaufsdruck - Eine breit angelegte USD-Stärke belastete den in Dollar gehandelten Rohstoff - Die Risikoaversion beeindruckte die Bullen wenig und verlieh dem XAU/USD keine Unterstützung - Der Goldpreis gab mit dem frühen europäischen Handel nach und fiel in der letzten Stunde auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...