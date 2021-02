HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Krones nach vorläufigen Jahreszahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 70 auf 72 Euro angehoben. Die Resultate und der Ausblick seien durchwachsen, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Getränkeabfüllanlagen-Hersteller habe einen langen Weg bis zu einer Erholung vor sich. Die Aktie habe einen starken Lauf seit November gehabt - wegen der Unsicherheit um die Nachfrageerholung bei den Kunden sei es nun aber sinnvoller, sich an die Seitenlinie zu stellen./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2021 / 08:27 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2021 / 08:29 / MEZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE0006335003