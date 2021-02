München (ots) -- "Krass Schule"-Star veröffentlicht nächste Single- Emotionale Pop-Ballade der 25-Jährigen- Jeje Lopes - "Adiós" ist ab Freitag, 26. Februar 2021, digital auf allen Kanälen erhältlichMünchen (ots) - Sie ist der Star der RTLZWEI-Daily-Soap "Krass Schule": Jeje Lopes. Nach erfolgreichen Singleveröffentlichungen im vorangegangenen Jahr, legt die Kölnerin nun mit ihrem neuen Song "Adiós" den Grundstein für den nächsten Hit. Die Single erscheint bei EL CARTEL MUSIC und ist ab Freitag, 26. Februar 2021, digital auf allen Kanälen erhältlich."Adiós" ist für Jeje Lopes mehr als nur ein Abschiedsgruß: Die temperamentvolle Kölnerin ist der Star der RTLZWEI-Soap "Krass Schule" und debütierte bereits im vergangenen Jahr bei EL CARTEL MUSIC. Nun zeigt sich die 25-Jährige im neuen Jahr betont gefühlvoll: "Adiós" ist eine stimmungsvolle Pop-Ballade, die Jeje - wie bereits in vorherigen Singles - gewohnt zweisprachig zum Besten gibt. Offen wie nie legt die Sängerin ihre Emotionen dar."Es geht um das Ende einer toxischen Beziehung. Ich liebe es, Songs und Beats zu produzieren, mit denen ich Menschen zum Lächeln und Tanzen bringe. "Adiós" ist das Gegenteil! Wenn wir alle was gemeinsam haben, dann ist es die Liebe und ich möchte den Menschen mit dem Song zeigen, dass niemand von uns allein ist. Nichts ist perfekt und das ist auch gut so. Wir gehen alle durch Kummer und Leid, was völlig okay ist. Doch irgendwann wird es wieder Zeit, "Adiós" zu sagen, aufzustehen und zu lächeln!", so die aufstrebende Künstlerin.Der Song setzt damit die Erfolgsgeschichte von "Baila feat. Momo Chahine", "Bye" und "Por una noche" fort, die bei YouTube insgesamt über 6,5 Millionen Aufrufe und 5 Millionen Streams bei Spotify erzielten.Jeje Lopes - "Adiós" erscheint am 26. Februar 2021 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Polydor/Universal.----- Download / Stream-----LINK (https://elcartelmusic.lnk.to/Adios)----- Musikvideo -----LINK (https://youtu.be/GOUug_EM5uE)Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 64185 6900kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4849152