Wien (www.anleihencheck.de) - Der seit Jahresbeginn beobachtbare Renditeanstieg bei deutschen und US-Staatsanleihen nahm gestern richtig Schwung auf, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Marktverzinsung von Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit sei im Handelsverlauf von 1,37% auf über 1,6% angestiegen, die Rendite von 10-jähringen Bundesanleihen habe sich von -0,3% auf -0,2% erhöht. Sicher könnten gute Daten (in Europa Sentiment-Indikatoren, in den USA Auftragseingang und Arbeitsmarkt) als Auslöser für die starke Bewegung angeführt werden. Doch der Optimismus zum Wirtschaftsverlauf und Inflationserwartungen würden schon seit längerer Zeit steigen, was den Glauben an eine unverändert expansive Geldpolitik für noch lange Zeit auf beiden Seitendes Atlantiks zunehmend schmälere. Der gestrige Move gleiche in diesem Kontext einer Situation, in der viele Marktteilnehmer gleichzeitig ihre Positionierung überdenken würden. Dazu passte es, dass es nicht lange gebraucht habe, bis sich hochrangige Vertreter der EZB verbal gegen das gestrige Marktgeschehen gestellt hätten. Grundton der Wortmeldungen: Ein vorzeitiger/rascher Zinsanstieg sei unerwünscht. ...

